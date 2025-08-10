Kotimaa

CLA vie sähkönkulutuksen haamurajalle – normikuskikin pääsee yllättävän helposti luvattuihin lukemiin Mercedes-Benzin uutuudella

”Uusi Mersu rullaa hämmästyttävän kevyesti ja jopa lievään ylämäkeen. Ikään kuin vauhti vielä vähän kiihtyisi juuri nousun alkaessa”, kirjoittaa auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen.

Uudistuneella Mercedes-Benz CLA:lla voi ajaa hyvissä oloissa yli 700 kilometriä latauksella. Tasaisessa maantieajossa keskikulutus käy hetkellisesti 10 kWh:n tuntumassa. Kuva: null

Kari Pitkänen Keskipohjanmaa

Joskus harvoin auton ohjauspyörän takana voi kokea täydellisen hetken. Nyt on sellainen.

Ajan uutta Mercedes-Benz CLA -sähköautoa Pohjois-Tanskan maaseutumaisemissa. Tie polveilee leppeästi, eikä vastaantulijoita juuri ole. Viljapellot huojuvat kevyessä tuulessa, aurinko paistaa.

Auto kulkee kuin ajat