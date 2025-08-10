Kotimaa
CLA vie sähkönkulutuksen haamurajalle – normikuskikin pääsee yllättävän helposti luvattuihin lukemiin Mercedes-Benzin uutuudella
”Uusi Mersu rullaa hämmästyttävän kevyesti ja jopa lievään ylämäkeen. Ikään kuin vauhti vielä vähän kiihtyisi juuri nousun alkaessa”, kirjoittaa auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen.
Joskus harvoin auton ohjauspyörän takana voi kokea täydellisen hetken. Nyt on sellainen.
Ajan uutta Mercedes-Benz CLA -sähköautoa Pohjois-Tanskan maaseutumaisemissa. Tie polveilee leppeästi, eikä vastaantulijoita juuri ole. Viljapellot huojuvat kevyessä tuulessa, aurinko paistaa.
Auto kulkee kuin ajat