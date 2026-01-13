Paikallisuutiset

Eduskunnan jättävä Antti Kangas avaa tulevia suunnitelmiaan – ”Tänään perustettiin uusi firma”

Kansanedustaja (ps.) ja maanviljelijä Antti Kangas ajelee eduskunnan istuntotauolla traktorillaan kotitilallaan Sievissä. Kangas aikoo perustaa uuden firman entisten bisnesten oheen. Kuva: Jukka Lehojärvi

Eduskunnan yli vuoden kuluttua jättävä sieviläinen kansanedustaja Antti Kangas (ps.) raottaa tulevaisuuden suunnitelmiaan. Niihin liittyy erilaisia bisneksiä, mutta maataloutta ei jätetä.

Antti Savela Keskipohjanmaa

– Olen leimallisesti ja sielultani maanviljelijä. Vaikka minussa on kauppiasta, poliitikkoa ja vaikka hiilensidontayrittäjää, olen ennen muuta maanviljelijä, Kangas toteaa tasoittaessaan traktorillaan yksityistietä maatilallaan Sievissä.

