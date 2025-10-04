Paikallisuutiset

Eduskunnan joululahjarahalla valmistui Haapaveden lentokentän iso remontti ‒ Katso videolta, miten kenttää testattiin

Raha riitti perusteelliseen korjaamiseen mutta haave kiitoradan jatkamisesta ei tässä vaiheessa toteutunut.

Kentän viimeisissä maalaustalkoissa Heikki Hatula, Eino Ylitalo ja Matti Lehto. Kuva: Tapio Mäkinen
Kesäkuussa käynnistynyt Haapaveden Kytökylän lentokentän peruskorjaus on valmistunut. Remontissa on tehty salaojitus koko kiitoradan pituudelle ja uusittu kentän sekä varikkoalueen asfaltoinnit. Lisäksi kentälle johtavaa tietä on parannettu suojakankaalla ja uudella murskeella.

200 000 euroa maksanut

