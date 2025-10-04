Paikallisuutiset
Eduskunnan joululahjarahalla valmistui Haapaveden lentokentän iso remontti ‒ Katso videolta, miten kenttää testattiin
Raha riitti perusteelliseen korjaamiseen mutta haave kiitoradan jatkamisesta ei tässä vaiheessa toteutunut.
Kesäkuussa käynnistynyt Haapaveden Kytökylän lentokentän peruskorjaus on valmistunut. Remontissa on tehty salaojitus koko kiitoradan pituudelle ja uusittu kentän sekä varikkoalueen asfaltoinnit. Lisäksi kentälle johtavaa tietä on parannettu suojakankaalla ja uudella murskeella.
200 000 euroa maksanut