”Ei kai tämä tule valmiiksi milloinkaan” – Vanha hirsitalo toi Marjatta Torssosen kotiin
Marjatta Torssosen synnyinkoti toimii nykyään vapaa-ajan asuntona. Vanha hirsitalo on remontoitu läpi asti vanhaa kunnioittaen.
Nivalassa Haijussa, soratien päässä seisoo hirsipuinen omakotitalo. Pihapiiri on idyllinen, vanha piharakennus ja kukat oven pielessä hivelevät silmää. Talon ovi on auki ja tupaan astuttaessa ensimmäisenä tervehtimässä on Kossi-koira.
– Koira huomaa ensimmäisenä kun tänne joku tulee, naurahtaa Seppo