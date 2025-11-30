Kotimaa
Ei näin: lapsi matkusti irrallaan auton etupenkillä, vaikka kaupasta löytyy sopiva turvaistuin jokaiselle
Turvalaiteasiantuntija Rami Anttila muistuttaa, että hyvän turvakaukalon saa 150 eurolla ja lapsen koko kasvuiäksi riittävät turvalaitteet maksavat 800–1000 euroa.
Isällä on iso ja tuunattu BMW, mutta pojalta puuttuu turvaistuin. Poika istuu etupenkillä, ja hänen päänsä on kaukana selkänojasta aivan kojelaudan oikeassa kulmassa.
Arviolta noin 7-vuotias lapsi matkustaa ilman turvaistuinta ja ehkä ilman turvavyötäkin. Ainakaan vyö ei ole kireällä kuten pitäisi.
