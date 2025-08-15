Paikallisuutiset
”Ei pessimisti yrittäjäksi ryhtyisikään” – Maaperätutkimusyrittäjä selviytyi aikoinaan velkakierteestä ja luotti liikuntaan
Maaperätutkimusalan konkari Kenneth Nordström selviytyi aikoinaan velkakierteestä, luotti liikuntaan ja nosti pienen firmansa vahvimpien joukkoon - alan pioneeri juhlii nyt 40-vuotista taivaltaan yrittäjänä.
Loppu koitti. Näin Kenneth Nordström ajatteli syksyllä 1993 firmansa kohtalosta. Ei pyyhkinyt hyvin; yrityksellä oli velkaa miljoona markkaa, työkeikat kiven alla - jos sielläkään - ja Suomi syvässä talouskriisissä. Kilpailijoita kaatui ympäriltä.
– Piti haalia kaikki mahdolliset kohteet, tehdä sitte