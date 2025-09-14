Kolumnit
Eläinlääkäri: Kun hevosen hammasvälit levenevät, seuraa ongelmia
Mietityttääkö sinua joku eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia. Lähetä kysymys sähköpostitse elainlaakari@hillagroup.fi.
Lukija kysyy, voiko hevosen diasteema kehittyä niin pahaksi, että se pitää lopettaa? Ja mikä diasteema kaiken kaikkiaan on?
Hevosilla on ylä- ja alaleuassa yhteensä 24 poskihammasta. Joillakin yksilöillä ensimmäisen ylä- tai alaposkihampaan eteen puhkeaa niin kutsuttu sudenhammas. Sudenhammas on evol