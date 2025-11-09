Mielipiteet
Eläinlääkäri: Nämä ovat koiran sydänsairauden tyypillisimmät oireet
Lukija kysyy koiran sydänongelmista? Miten koira oireilee niitä ja milloin tarvitaan lääkitystä? Vaatiiko koiran sydänlääkityksen aloittaminen aina kardiologin tutkimuksen?
Mietityttääkö sinua joku eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia. Lähetä kysymys sähköpostitse elainlaakari@hillagroup.fi.
Koirien sydänsairaudet voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan: synnynnäiset sairaudet ja aikuisiällä puhkeavat sairaudet.
Synnynnäisissä sydänsairauksissa sydä