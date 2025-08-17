Kolumnit

Kuva: Jukka Lehojärvi

Eläinlääkäri vastaa kysymykseen lampaan hampaista – Voiko niitä raspata?

Mietityttääkö sinua joku eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia. Lähetä kysymys sähköpostitse elainlaakari@hillagroup.fi.

Leena Valtaoja
Keskipohjanmaa

Kesälampaiden hoitaja kysyy: Jos lampaan hampaat näyttävät liian pitkiltä, voiko niitä raspata samalla tavoin kuin hevosia raspataan?

Lampailla on yhteensä 32 pysyvää hammasta. Etuhampaita lampaalla on alaleuassa 8 kappaletta. Yläleuasta etuhampaat puuttuvat ja niiden sijaan lampaalla on yläleuassa k

