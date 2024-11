Paikallisuutiset

Elisan matkapuhelinverkossa häiriöitä: Puhelut voivat katkeilla ja netti pätkiä

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Puhelut saattavat katkeilla Elisan palveluiden käyttäjillä. Kuva: Minna Hirvelä

Elisan mobiilipalveluissa on valtakunnallinen häiriö, joka on alkanut torstaina iltapäivällä. Tilanteen vuoksi Elisan matkapuhelinverkon puhe-, data- ja tekstiviestipalveluiden toimivuus on heikentynyt. Häiriö koskee 2G-, 4G- ja 5G -yhteyksiä.

Häiriön vuoksi mobiiliverkon palveluiden toimivuus on ajo