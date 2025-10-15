Paikallisuutiset

Ella ja kaverit – Metsä elää lastenfilmissä

Lasten kapinaa on ilmassa, kun metsä meinataan viedä saukoilta. Kuva: CATA PORTIN/DON FILMS

Timo Parvelan kirjasarjaan perustuva seikkailu korostaa luonnon merkitystä. Opettavaisuus ei hypi silmille, vaan elokuva arvostaa lapsia itsenäisinä toimijoina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

★★★★

Ella ja kaverit – Operaatio Saukko. Ohjaus Elin Grönblom. Käsikirjoitus Katri Manninen Timo Parvelan romaanin Ella ja kaverit menevät metsään pohjalta. Kuvaus Mimmo Hildén. Pääosissa Elma Ufacik, Vilma Tanskanen, Frida Seppälä, Jimi Vuolle, Miika Lamminluoto, Jooa Sale, Elias Siiskonen, Lauri Ti

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä