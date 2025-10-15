Paikallisuutiset
Ella ja kaverit – Metsä elää lastenfilmissä
Timo Parvelan kirjasarjaan perustuva seikkailu korostaa luonnon merkitystä. Opettavaisuus ei hypi silmille, vaan elokuva arvostaa lapsia itsenäisinä toimijoina.
★★★★
Ella ja kaverit – Operaatio Saukko. Ohjaus Elin Grönblom. Käsikirjoitus Katri Manninen Timo Parvelan romaanin Ella ja kaverit menevät metsään pohjalta. Kuvaus Mimmo Hildén. Pääosissa Elma Ufacik, Vilma Tanskanen, Frida Seppälä, Jimi Vuolle, Miika Lamminluoto, Jooa Sale, Elias Siiskonen, Lauri Ti