Elokuva-arvio: Musta aukko tarjoaa puhdasta rakkausenergiaa virolais-suomalaisessa yhteistuotannossa

Liina Tennosaar ja Ursel Tilk ihastelevat Kristo Viidingin pölynimuria. Kuva: AMRION

Veteraani Liina Tennosaaren näyttelijäsuoritus scifikauhukomedian Ilmi-äitinä on vuoden parhaita.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

The Black Hole (Must auk, 2024). Ohjaus ja käsikirjoitus Moonika Siimets Armin Kõomägin ja Andrus Kivirähkin novelleista. Kuvaus Ivar Taim. Pääosissa Liina Tennosaar, Ursel Tilk, Rea Lest, Doris Tislar, Anne Reemann, Eva Koldits. 115 min. K16. Bio Rex, Kokkola.

Hannu-Pekka Björkman nähdään virola