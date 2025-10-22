Kulttuuri

Elokuva-arvio: Sisu 2 on täydellinen toimintaelokuva

Jalmari Helanderista on kehittynyt kansainvälisen tason ohjaajatähti.

Sisu 2 on ykkösluokan toimintaelokuva. Ohjaaja tekee seuraavaksi uuden Rambon. Kuva: HEIKKI LEIS/GOOD CHAOS

Jalmari Helanderin sotaopuksen toista osaa ei ikäsyrjinnästä voi syyttää. Sankari Jorma Tommila on 65-vuotias ja tarinan konna Stephen Lang 72. Yhtään naista elokuvassa tosin ei nähdä.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★★

Sisu 2. Ohjaus ja käsikirjoitus Jalmari Helander. Kuvaus Mika Orasmaa. Pääosissa Jorma Tommila ja Stephen Lang, Richard Brake. 90 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino, Kaustinen.

