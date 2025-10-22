Kulttuuri
Elokuva-arvio: Sisu 2 on täydellinen toimintaelokuva
Jalmari Helanderista on kehittynyt kansainvälisen tason ohjaajatähti.
Jalmari Helanderin sotaopuksen toista osaa ei ikäsyrjinnästä voi syyttää. Sankari Jorma Tommila on 65-vuotias ja tarinan konna Stephen Lang 72. Yhtään naista elokuvassa tosin ei nähdä.
★★★★★
Sisu 2. Ohjaus ja käsikirjoitus Jalmari Helander. Kuvaus Mika Orasmaa. Pääosissa Jorma Tommila ja Stephen Lang, Richard Brake. 90 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino, Kaustinen.
Sisu 2 tulee kaikkiin keskipohjalaisteattereihin samalla