Kulttuuri
Elokuva-arvio: Sydäntalvi näyttää Emma Thompsonin toimintasankarina Kolilla kuvatussa jännärissä
Kaksinkertaisesta Oscar-voittajasta Emma Thompsonista Liam Neesonin tapainen toimintasankari? Jännityksen vastapainona Sydäntalvea lämmittää elämänpituinen rakkaustarina.
★★★★
Sydäntalvi (Dead of Winter). Ohjaus Brian Kirk. Käsikirjoitus Nicholas Jacobson-Larson ja Dalton Leeb. Pääosissa Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Gaia Wise. 98 min K16. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Kino, Kaustinen.
Sydäntalvi. Suomeksi