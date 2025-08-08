Urheilu

”En sano enää Coccoula” – Suomalainen ruokakauppakulttuuri yllätti Hermeksen uuden jenkkipelaajan

Carter Randklev saapui Suomeen alle viikko ennen treenien alkua. Siinä ajassa hän on kerennyt muun muassa hankkia kotiinsa tarvittavia tavaroita ja opetella kävelemään keskustasta kotiin ilman karttaa. Kuva: Timo Varila

Kokkolalainen jääkiekkojoukkue Hermes on värvännyt tulevalle kaudelle amerikkalaisen jääkiekkovahvistuksen. Minnesotasta Kokkolan kaduille saapunut Carter Randklev on viettänyt aikaa Kokkolassa reilun viikon.

Keskipohjanmaa

Seikkailijaluonteeksi itseään kuvaileva Carter Randklev on nyt ensimmäistä kertaa Euroopassa. Lapsesta lähtien hänen unelmansa on ollut pelata jääkiekkoa ammatikseen ja nimenomaan Euroopassa. Se, miten Randklev juuri Hermekseen päätyi, on hänelle itselleenkin hieman auki.

– Agenttini Chris teki taiko

