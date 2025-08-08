Urheilu
”En sano enää Coccoula” – Suomalainen ruokakauppakulttuuri yllätti Hermeksen uuden jenkkipelaajan
Kokkolalainen jääkiekkojoukkue Hermes on värvännyt tulevalle kaudelle amerikkalaisen jääkiekkovahvistuksen. Minnesotasta Kokkolan kaduille saapunut Carter Randklev on viettänyt aikaa Kokkolassa reilun viikon.
Seikkailijaluonteeksi itseään kuvaileva Carter Randklev on nyt ensimmäistä kertaa Euroopassa. Lapsesta lähtien hänen unelmansa on ollut pelata jääkiekkoa ammatikseen ja nimenomaan Euroopassa. Se, miten Randklev juuri Hermekseen päätyi, on hänelle itselleenkin hieman auki.
– Agenttini Chris teki taiko