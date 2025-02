Kotimaa

Erika Vikman ei anna muiden määritellä itseään, vie Euroviisuihin vapauden ja riettauden sanomaa

Voittokappalettaan Vikman kuvaa monikerroksiseksi teokseksi, josta voi tehdä monenlaisia tulkintoja.

STT Liisa Kujala Keskipohjanmaa

Erika Vikman juhli Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalin voittoa Tampereen Nokia-areenalla lauantai-iltana. Kuva: Jussi Nukari

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman haluaa esiintymisillään rohkaista muita olemaan oma itsensä riippumatta siitä, miten toiset haluavat hänet määrittää. Vikmanin mukaan hänen esiintymisissään on tärkeää artistin live-energia ja sanoma, joita musiikki tukee.

Vikman tuli aikoinaan tunnetuksi muun muassa tangokuningattarena, mutta puhtoisempi tyyli vaihtui seksin ylipapittaren suuntaan edellisessä Uuden musiikin kilpailussa (UMK) viisi vuotta sitten. Vikman puhuu muutoksesta ulostulona.

– Kyse ei ole mistään muusta kuin, että ihminen on mikä on, ja jonain päivänä se vain uskaltaa näyttää sen, Vikman sanoo STT:n haastattelussa.

– Se on vastaisku semmoiselle, että jotkut toiset yrittävät määrittää, millainen toisen pitäisi olla.

Hänen mukaansa kyseessä ei ollut mikään ulkoa tullut tuotteistus, vaan hän on jo pikkutytöstä asti piirtänyt vihkoon seksikkäitä poptähtiä ja suunnitellut niille asuja.

– Minä olen rakastanut tietynlaisella viettelyksellä ja erotiikalla ja provosoivalla kuvastolla leikitteleviä artisteja.

Feminiinienergia ja seksuaalinen vapautuminen ovat Vikmanille tärkeitä teemoja, mutta hänen mukaansa se ei ole edes sukupuolesta kiinni. Vikman kertookin, että esiintymisillään hän viestittää riettauden ja vapauden sanomaa. Hän myös omistaa ne queer- eli sateenkaariyhteisölle, jonka hän kokee itselleen läheiseksi.

Kohti Baselia. Erika Vikman edustaa Suomea Eurovision laulukilpailussa toukokuussa. Kuva: Jussi Nukari

Esitys lähtee artistin toiveista

Vikman kertoo, että lauantai-iltana Tampereen Areenassa nähty Ylen Uuden musiikin kilpailun (UMK) voittoesitys oli osin hänen suunnittelemansa, samoin kuin esiintymisasu.

– Visuaalista kuvastoa ja show-juttuja lähdettiin rakentamaan ihan sillä lailla, mitä minä haluan ja mikä tuntuisi hyvältä.

Hän ei vielä sunnuntaiaamuna osannut arvioida, millaisia muutoksia show'ssa mahdollisesti nähdään euroviisulavalla Sveitsissä toukokuussa.

Voittokappalettaan Ich komme Vikman kuvaa monikerroksiseksi teokseksi, josta voi tehdä monenlaisia tulkintoja. Hänen kiitteleekin laulun tekijöitä, eli Chisua ja Jori Roosbergiä, neroiksi.

– Koko biisissä ei ole mitään yhtä kohtaa, mikä on se juttu, vaan se koko juttu, siinä on se kasvu. Ja jokainen voi sitten päätellä, mistä se kertoo.

Erika Vikkanin voittoesitys oli osin hänen suunnittelemansa, samoin kuin esiintymisasu. Kuva: Jussi Nukari

Karnevaali kiinnostaa

Vikman kertoo, että oli jo tyhjentänyt kevään aikataulut UMK:n voiton varalle. Suunnittelupalaverit alkanevat lähiaikoina, samoin tarkoitus on lähteä Sveitsiin kuvaamaan. Sveitsissä hän ei ole aiemmin käynyt,

Euroviisuissa Vikman odottaa eniten sitä, että ihmiset eri maista kokoontuvat yhteen.

– Näkee kollegoja eri maista ja löytää varmasti uusia tuttavuuksia. Minua kiinnostaa nähdä, kuinka isoa kaikki siellä on, se koko karnevaali siellä.

Euroviisuissa musiikillisiksi esikuvikseen Vikman nimeää muun muassa Abban, jonka suureksi faniksi hän tunnustautuu.

– Vuosien mittaan on ollut tosi paljon sellaisia mieleen jääneitä esityksiä. En välttämättä muista esiintyjien nimeä, mutta sekin on tosi onnistunutta, että tehdään esitys, joka vain jää kaikkien mieleen.

Erikseen Vikman kuitenkin mainitsee Euroviisujen ihanat diivat. Yleensäkin hänen musiikillisissa esikuvissaan on vahvoja naisia, jotka ovat leikitelleet sovinnaisuuden rajoilla, kuten vaikkapa Madonna.

– Kaikki, jotka uskaltavat puhua rohkeasti ja suoraan. Nimenomaan siirrellä niitä rajoja, mikä on sopimaton ja mikä ei, Vikman pohtii.

– Eli kurittomat akat. Ne on minun voimaeläimiä, koska olen itse sellainen myös.

Vikmanilla on jo nykyäänkin ulkomainen fanikunta, ja lisää lienee odotettavissa viisuesiintymisten myötä. Vikmanin mukaan on mahdollista, että kappaleissa kuultaisiin jatkossa enemmänkin jotain vierasta kieltä.

”Tylsä elämä kunniaan”, Erika Vikman viittaa, kuinka tärkeää on liikkua, syödä hyvin, olla luonnossa ja nukkua. Kuva: Jussi Nukari

Toiveissa tasaisuutta elämään

Euroviisujen ohella Vikman odottaa tulevaisuudelta sitä, että saisi tasaisesti tehdä työtään eli luoda ja esiintyä.

Vikman kertoo, että hän hakee muutenkin tiettyä tasapainoa, jotta elämässä olisi tilaa muullekin kuin työlle.

– Kuitenkin jo itsessään tämä ala on tosi aallokko ja artistina olo on ehkä mielelle tosi haastavaa välillä.

Vikman kertoo myös kolmekymppisenä ymmärtäneensä "tylsien" aikuisten viestin siitä, kuinka tärkeää on liikkua, syödä hyvin, olla luonnossa ja nukkua.

– Pitää ihan peruspalikoista pitää huolta, että jaksaa tämän kevään. Eli tylsä elämä kunniaan.

Kotioloissa hän kertookin olevansa tavis-Eerika, joka on pikemminkin tuulipuvussa kuin lateksiasussa.

Harrastuksikseen Vikman mainitsee muodin ja tenniksen pelaamisen, joista jälkimmäinen on hänen mukaansa hyvää aggression purkua.

Tärkeää artistille on myös läheisten tuki. Vikmanilla olikin lauantain UMK:ssa lähipiiri paikalla kannustamassa.

– He ovat minun suurimmat fanini ja he ovat aina uskoneet minuun. On niin tärkeää, että vanhemmat uskovat kakaraansa.