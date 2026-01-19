Ulkomaat

Espanjan junaonnettomuuden kuolonuhreja on jo noin 40 – kolmen päivän suruaika

Luotijuna suistui sunnuntaina raiteiltaan ja törmäsi toiseen luotijunaan Espanjan eteläosassa Andalusiassa. Yli sata ihmistä on loukkaantunut turmassa.

Suurnopeusjuna suistui raiteilta ja törmäsi vastaantulevaan junaan Adamuzissa Etelä-Espanjassa. Kuva: JORGE GUERRERO

STT.n Työryhmä Keskipohjanmaa

Espanjan sunnuntaisessa luotijunaonnettomuudessa kuolleita on noin 40. Uhrien määrä saattaa viranomaisten mukaan vielä nousta.

Loukkaantuneita on yli 120. Loukkaantuneista noin 50 on hoidettavana sairaalassa, mukaan lukien viisi lasta. Kymmenkunta sairaalahoidossa olevista loukkaantuneista on teho-osastolla.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez julisti maanantaina maahan kolmen päivän suruajan luotijunaonnettomuuden takia. Sanchez kertoi toimittajille lähellä onnettomuuspaikkaa, että onnettomuus tullaan tutkimaan tarkkaan.

Andalusian aluehallituksen johtaja Juan Manuel Moreno kertoi toimittajille, että lisää kuolonuhreja saattaa vielä löytyä vaurioituneiden junavaunujen alta.

– Tavoitteena on tunnistaa uhrit mahdollisimman nopeasti, Moreno sanoi.

Luotijuna suistui sunnuntaina raiteiltaan ja törmäsi toiseen luotijunaan Espanjan eteläosassa Andalusiassa. Yleisradioyhtiö RTVE:n mukaan onnettomuus tapahtui paikallista aikaa puoli kahdeksan jälkeen illalla eli Suomen aikaa puoli yhdeksän jälkeen.

Pelastustyöntekijät onnettomuuspaikalla Etelä-Espanjan Adamuzissa, missä suurnopeusjuna suistui raiteilta ja törmäsi vastaantulevaan junaan. Kuva: HANDOUT

Suistunut juna oli matkalla Malagasta Madridiin, kun se joutui onnettomuuteen lähellä Adamuzia. Raiteiltaan suistuneessa junassa oli yli 300 matkustajaa. Juna oli espanjalaisen Iryon operoima.

Suistunut juna törmäsi Espanjan valtiollisen rautatieyhtiö Renfen operoimaan luotijunaan, joka oli matkalla Etelä-Espanjassa sijaitsevaan Huelvan kaupunkiin. Renfen mukaan junassa oli 184 matkustajaa.

Liikenneministeri Oscar Puente kertoi varhain maanantaina, että kaikki loukkaantuneet on saatu evakuoitua. Turman jälkeen ihmisiä kerrottiin jääneen loukkuun vaunuihin.

Tällä haavaa tiedossa ei ole, että kuolonuhrien tai loukkaantuneiden joukossa olisi suomalaisia, ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle.

Valtion rautatieyhtiö Adif kertoo viestipalvelu X:ssä, että luotijunaliikenne Madridin sekä Cordoban, Sevillan, Malagan, Granadan ja Huelvan välillä on keskeytettynä ainakin maanantain ajan.

Onnettomuuden syyt eivät ole vielä tiedossa. Viranomaiset ovat luonnehtineet tapahtunutta äärimmäisen oudoksi.

Rautatieyhtiö Renfen mukaan vaikuttaa siltä, että inhimillinen virhe ei ole onnettomuuden taustalla.

– Syy liittyy varmasti Iryon kalustoon tai infrastruktuuriin, Renfen toimitusjohtaja Alvaro Fernandez Heredia sanoi yleisradioyhtiö RNE:n haastattelussa.

Heredian mukaan rataosuudella, jossa onnettomuus tapahtui, oli voimassa 250 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Toinen junista kulki hänen mukaansa 205 kilometrin tuntinopeudella ja toinen 210 kilometrin tuntinopeudella.

Iryon mukaan raiteilta suistunut juna oli verrattain uusi ja rakennettu vuonna 2022. Operaattorin mukaan kyseinen juna oli tarkastettu juuri aiemmin viikolla.

Turma on tuhoisin sitten vuoden 2013, jolloin 80 ihmistä kuoli, kun juna suistui raiteilta Santiago de Compostelan kaupungin lähistöllä.

Pääministeri Sanchez matkusti turmapaikalle maanantaina. Espanjalaislehti el Paisin mukaan Sanchez perui onnettomuuden vuoksi muun muassa osallistumisensa Maailman talousfoorumin Sveitsin Davosissa pidettävään kokoukseen. Sanchez ilmaisi varhain maanantaina osanottonsa uhrien perheille ja läheisille.

– Mitkään sanat eivät voi todella lievittää näin valtavaa kärsimystä, mutta haluan teidän tietävän, että koko kansakunta seisoo rinnallanne tänä uskomattoman vaikeana aikana, Sanchez sanoi X:ssä.

Espanjan kuningasparin on määrä vierailla onnettomuusalueella tiistaina.

Espanjan hovi kertoi aiemmin X:ssä, että kuningas Felipe ja kuningatar Letizia seuraavat uutisia erittäin huolestuneina.

– Syvimmät osanottomme kuolleiden omaisille ja läheisille -- toivotamme pikaista paranemista loukkaantuneille, kuningaspari sanoi lausunnon mukaan.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) esitti viestipalvelu X:ssä osanottonsa turman uhreille ja heidän omaisilleen.