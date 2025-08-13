Ulkomaat

Etelä-Euroopan maastopaloissa jo kolme kuolonuhria: Espanjassa mies yritti pelastaa hevosia tulipalosta, Montenegrossa sammutusauto kaatui päälle

Helikopteri sammutti Kreetan maastopaloja heinäkuussa. Elokuun maastopaloissa on kuollut Etelä-Euroopassa jo kolme ihmistä. Kuva: Costas Metaxakis

Etelä-Euroopan maastopalojen vuoksi on evakuoitu tuhansia ihmisiä. Tuhannet pelastajat ovat olleet sammuttamassa paloja.

STT–AFP Keskipohjanmaa

Etelä-Euroopassa monin paikoin roihuavat maastopalot ovat vaatineet jo kolmannen kuolonuhrin, kun espanjalaismies kuoli tiistaina yrittäessään sammuttaa paloja maan länsiosassa.

Aiemmin Espanjan pääkaupungin Madridin pohjoispuolella kuoli toinen mies palossa saamiinsa vammoihin, jotka viranomaisten mukaan syntyivät siitä, kun tallityöntekijänä työskennellyt mies yritti pelastaa hevosia tulipalosta.

Montenegrossa Balkanilla sotilas kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti, kun sammutusvettä kuljettanut kuorma-auto kaatui maan pääkaupungin Podgorican pohjoispuolella.

Maastoa on roihunnut Espanjan lisäksi ainakin Portugalissa, Italiassa, Balkanin niemimaalla ja Kreikassa. Keskiviikkona eri puolilla Kreikkaa roihusi yli 20 maastopaloa, joita sammutti noin 4 850 palomiestä.

Kaikkiaan Etelä-Euroopan maastopalojen vuoksi on evakuoitu tuhansia ihmisiä, ja tuhannet pelastajat ovat olleet sammuttamassa paloja.

"Elämme huomattavasti lämpimämmässä maailmassa"

Maastopalojen lisäksi polttavan kuumat, yli 40 asteen lämpötilat ovat koetelleet monia Etelä-Euroopan maita.

Esimerkiksi Italiassa neljävuotias lapsi kuoli lämpöhalvaukseen. Romanialaispoika oli löydetty tajuttomana perheensä autosta Italian Sardinian saarella, ja hän kuoli muutamia päiviä myöhemmin sairaalassa Roomassa.

– Kiitos ilmastonmuutoksen, elämme nyt huomattavasti lämpimämmässä maailmassa, sanoo uutistoimisto AFP:lle puhunut ilmastotutkija Akshay Deoras brittiläisestä Readingin yliopistosta.

Myös Britanniassa on käynnissä kesän neljäs helleaalto, ja maassa on mitattu 34 asteen helteitä. Britannian terveysturvallisuusviranomaiset ovat varoittaneet, että helteellä on merkittäviä vaikutuksia terveys- ja sosiaalipalveluihin maan keski- ja kaakkoisosissa. Näillä alueilla helteet ovat voimakkaimmillaan.

Sään ääri-ilmiöt ja niistä johtuvat hätätilat ovat yleistyneet ja muuttuneet voimakkaammiksi ilmastonmuutoksen vuoksi erityisesti Etelä-Euroopassa. Ilmastonmuutos lisää ennätyslämpötilojen ja laajojen maastopalojen todennäköisyyttä.

Tänä vuonna esimerkiksi Espanjassa on palanut lähes 100 000 hehtaaria maastoa. Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.