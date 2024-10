Mielipiteet

Kirjoittajan mielestä johtajan tärkein rooli olisi tukea alaisia menestymään, eikä olla hyvää pataa poliittisen johdon kanssa. Kuva: Timo Varila

Faisa Eggen mielipidekirjoitus: Soite tarvitsee johtajan, joka kuuntelee alaisiaan

Soiten johtajakaaoksessa unohtui yksi tärkeä asia – henkilöstö. Heidän tyytymättömyytensä ja tarpeensa on syytä ottaa vakavasti.

Faisa Egge Keskipohjanmaa

Soiten johtajakaaoksessa olemme unohtaneet Soiten henkilöstön, mitä he tarvitsevat ja mitä mieltä he ovat kaikesta.

Kun organisaatiomuutos alkoi, henkilöstöä on siirrelty toisiin tehtäviin. Henkilöstö on ollut laajalti hyvin tyytymätön siihen, kuinka muutosta on johdettu.

Sanotaan, että henkilöstö on