Freja Enholm-Kallio (vas.) ja Emilia Kemppainen järjestävät mamabrunsseja ja muita tapahtumia vasta synnyttäneille äideille. Kuva: Jane Iltanen

Frejalle ja Emilialle synnytyksen jälkeinen aika oli vaikea – nyt he haluavat auttaa muita äitejä

Postpartum-doulat Freja-Enholm Kallio ja Emilia Kemppainen tukevat perheitä synnytyksen jälkeen tarjoamalla tietoa, apua ja läsnäoloa. Jotkut nukahtavat Äiti & vauva -hoidossa, kun saavat kerrankin rentoutua.

Saana Sjöblom-Hasselblatt Keskipohjanmaa

Hyvää tuoksua, rentouttavaa musiikkia ja lämpöä sekä hoivaa äidille ja vauvalle. Muun muassa tällaista kuuluu postpartum-doulien Freja Enholm-Kallion ja Emilia Kemppaisen työhön.

He haluavat olla monipuolisesti äitien ja perheiden apuna synnytyksen jälkeisenä aikana, koska olisivat itse kaivanneet en