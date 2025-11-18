Paikallisuutiset
Haapajärvinen pariskunta lähti kokemaan verkkoja – sitten tuli vastaan surullinen näky
Haapajärviset Miia ja Tomi Tulppo tykkäävät kalastaa ja kokea verkkoja. Nytkin Settijärven tutuille kalaverkoille lähdettiin ihan tavallisena syyspäivänä, kunnes vastaan tuli ikävä ja surullinen yllätys.
Lähellä verkkoja kellui kuolleena täysikasvuinen laulujoutsen. Pariskunta otti linnun mukaansa, koska epäili jo tuolloin, että eläin oli menehtynyt johonkin sairauteen.
– Seuraavana päivänä, kun lähdimme taas verkoille, havaitsimme lisää kuolleita lintuja. Tällä kertaa ne olivat ajautuneet rantavetee