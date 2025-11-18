Paikallisuutiset

Haapajärvinen pariskunta lähti kokemaan verkkoja – sitten tuli vastaan surullinen näky

Miia Tulppo löysi tämän kuolleen joutsenen Settijärven rannasta Haapajärvellä. Kuva: Miia Tulppo

Haapajärviset Miia ja Tomi Tulppo tykkäävät kalastaa ja kokea verkkoja. Nytkin Settijärven tutuille kalaverkoille lähdettiin ihan tavallisena syyspäivänä, kunnes vastaan tuli ikävä ja surullinen yllätys.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lähellä verkkoja kellui kuolleena täysikasvuinen laulujoutsen. Pariskunta otti linnun mukaansa, koska epäili jo tuolloin, että eläin oli menehtynyt johonkin sairauteen.

– Seuraavana päivänä, kun lähdimme taas verkoille, havaitsimme lisää kuolleita lintuja. Tällä kertaa ne olivat ajautuneet rantavetee

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä