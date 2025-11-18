Paikallisuutiset

Haapajärvinen pariskunta lähti kokemaan verkkoja – sitten tuli vastaan surullinen näky

Miia Tulppo löysi tämän kuolleen joutsenen Settijärven rannasta Haapajärvellä. Kuva: Miia Tulppo

Haapajärviset Miia ja Tomi Tulppo tykkäävät kalastaa ja kokea verkkoja. Nytkin Settijärven tutuille kalaverkoille lähdettiin ihan tavallisena syyspäivänä, kunnes vastaan tuli ikävä ja surullinen yllätys.

Antti Savela Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lähellä verkkoja kellui kuolleena täysikasvuinen laulujoutsen. Pariskunta otti linnun mukaansa, koska epäili jo tuolloin, että eläin oli menehtynyt johonkin sairauteen.

– Seuraavana päivänä, kun lähdimme taas verkoille, havaitsimme lisää kuolleita lintuja. Tällä kertaa ne olivat ajautuneet rantavetee