Paikallisuutiset

Hae Keskipohjanmaahan kesätoimittajaksi – Haku on nyt auki!

Kesätoimittaja Camilla Uçan pääsi kokeilemaan virtuaalilaseja juttukeikalla kesällä 2025. Kuva: Timo Varila

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Haluatko tutkia, selvittää, kuunnella ja kertoa? Miltä kuulostaisi kesätyö, jossa voi päätyä työpäivän aikana niin festareille, marjametsään kuin vauhdikkaiden uutistilanteiden ytimeen?

Keskipohjanmaan ja Kokkola-lehden kesätoimittajahaku on nyt auki. Etsimme kesäksi toimittajia ja valokuvaajaa. Löydät hakulomakkeen täältä.

Päätoimittaja Matti Posio kertoo, että kesäksi toivotaan osaavia ja ennakkoluulottomia journalisteja nykyaikaisen maakuntamedian tekijöiksi.

Myös Posiolle itselleen kesä Kokkolassa tulee olemaan ensimmäinen laatuaan, sillä hän on aloittanut Keskipohjanmaan ja Kokkola-lehden päätoimittajana vuodenvaihteessa.

– Tuoreena päätoimittajana olen aika innokas itsekin päästyäni Keskipohjanmaata tekemään. Toimitus on täynnä sitoutuneita ja luotettavia journalisteja, joiden kanssa otamme kesätoimittajat ilolla vastaan. Olemme valmiita jakamaan omaa kokemustamme nuoremmille, mutta myös kuuntelemaan ja oppimaan tuoreilta työkavereiltamme raikkaita näkökulmia elämään.

Maakuntalehti Keskipohjanmaan lisäksi saatat päästä tekemään vireää paikallista Kokkola-lehteä. Keskipohjanmaan ja Kokkola-lehden yhteistoimitus tarjoaa työyhteisön, jossa taatusti saa kokeilla ja kysyä.

Keski-Pohjanmaan ei tarvitse olla entuudestaan tuttua seutua. Riittää, että haluat tutustua alueeseen ja paikallisiin ihmisiin, ilmiöihin ja yrityksiin.

– Keski-Pohjanmaa on tutkitusti onnellisten asukkaiden maakunta, joten tänne kannattaa lähteä töihin muualtakin Suomesta. Takaan, että uudistuva tiimimme ja moderni toimintaympäristö tuovat erinomaisia mahdollisuuksia kerätä kokemusta ja oppia, Posio sanoo.

Hakijoilta toivotaan journalismin perusteiden osaamista ja aiempaa kosketusta alaan joko opiskelujen tai töiden kautta. Hakijoilta odotetaan valmiutta nopeaan deskityöhön, uutis- ja feature-journalismiin sekä videoiden ja somesisältöjen tekemiseen. Ajokortti ja halu hypätä auton rattiin ovat plussaa.

– Kesätoimittajan työssä pääsee tapaamaan kiinnostavia ihmisiä ja käymään paikoissa, jotka jättävät muistijäljen jopa lopuksi ikää, Posio sanoo.

Haku on auki 1. helmikuuta saakka.