Kokkola-lehti

Hakalahden Elvis keikalla jälleen

Jarl-Erik Paananen

Caravan 1964 Olof Nybo - vibrafoni, Matts Möller - kontrabasso ja laulu, Sauli Kivijärvi - hanuri, Kaj Björklund - kitara ja jossain takana on Gustav Molander - rummut Kuva: Jarski Paanasen arkisto

Minna Mustonen Kokkola

On keskiviikko, helmikuun 3. vuonna 1960, kun erään kokkolalaisnuoren kotiin illansuussa kokoontuu musiikista innostuneita nuoria. Vanhempiensa luvalla on Matts Möller siirtänyt huonekaluja sen verran, että olohuoneeseen on saatu estradi vielä nimettömän orkesterin harjoituksille.

Treeneissä on määrä