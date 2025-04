Kulttuuri

”Hän on aina ollut monipuolinen ja erityinen lahjakkuus” – Sisarukset seuraavat Janina Suihkolan The Voice of Finland -matkaa ylpeinä

Janina Suihkola on selvittänyt tiensä karsintojen läpi lähes loppumetreille asti. Kuva: Saku Tiainen

Jani Kauta Keskipohjanmaa

The Voice of Finland jatkuu, mutta ei enää kauan.

Sieviläislähtöinen muusikko Janina Suihkola tavoittelee paikkaa The Voice of Finlandin finaalissa. Kilpailu on edennyt jännittävään semifinaalivaiheeseen, ja tänään tv-katsojille selviää, kantavatko Suihkolan siivet kohti loppukilpailua.

Koko Suomen hu