Hän on Kokkolan Urheilupuiston uusi toimitusjohtaja: ”Aika monta palapelin palasta sattui kohdalleen”

Kokkolan urheilupuisto oy:n uusi toimitusjohtaja Tapani Mustonen julkistettiin maanantaina. Kuva: Timo Varila

Jani Kauta Keskipohjanmaa

On kulunut jo yli vuosi siitä, kun Kokkolan Urheilupuiston edellinen toimitusjohtaja Timo Sivula jätti irtisanoutumisilmoituksensa. Niistä päivistä on Perhonjoessa vesi virrannut ja itse Kokkola-areenaksi vihitty urheilumekkakin on noussut jo mukavaan korkeuteen.

Vielä viime vuoden lopulla yhtiön hal