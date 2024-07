Paikallisuutiset

Hanhikiven ydinvoimahankkeen teollisuusrakennuksille on haettu purkamislupaa – Pyhäjoen kunta toivoo alueelle edelleen uutta hanketta

Vuonna 2022 kaatuneen Fennovoiman ydinvoimahankkeen alue Pyhäjoella etsii yhä ostajaa. Nyt ydinvoimahanketta varten rakennettuja rakennuksia halutaan purkaa.

Olivia Havinen Keskipohjanmaa

Ilmakuva Hanhikivenniemeltä eli Pyhäjoelle kaavaillun ydinvoimalan alueelta 27. kesäkuuta 2023. Kuva: Pyhäjoen kunta

Hanhikiven ydinvoimahankkeen alueen reunoille on ilmestynyt kyltti, jossa kerrotaan Hanhikiven teollisuusrakennusten purkamisesta. Kyltin mukaan Fennovoima oy on tilannut urakan HVM Infra oy:ltä. Urakka-aika on alkanut 1.7.2024, ja sen on määrä kestää 31.5.2025 asti.

Alueen asukkaita puhututtaneesta