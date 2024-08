Viihde

Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti – Jane Austen ikuisesti

Austen kirjoitti vain kuusi kirjaa, mutta sitäkin vaikutusvaltaisempia niistä tuli.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

Kirjahulluilla on syytä iloon, kun Jane Austenin klassikko Arkaileva sydän saa uuden suomennoksen (KP 9.8.). Hyllyssäni on halpa nidos kaikista Austenin romaaneista, mutta en ole vielä lukenut kuin katkelmia. Arvostukseni kirjailijaa kohtaan on suurelti filmisovitusten varassa.

Ja niitä riittää. Vaik