Kuva: Jukka Lehojärvi

Heini Pensarin kolumni: Onko sinulla ADHD? Saatat olla työnantajasi kultakimpale

Ei ole sattumaa, että ADHD on yliedustettuna esimerkiksi pelastusalalla.

Heini Pensar Keskipohjanmaa

ADHD on huonosti kasvatettujen poikien leima. Väärin! Vaikka tämä pinttynyt käsitys edelleen roikkuu mukana kansanperinteessä kuin takki naulassa, todellisuus on paljon monisyisempi. On toki totta, että ADHD-diagnooseja tehdään pojille merkittävästi enemmän kuin tytöille. THL:n viimevuotisen raporti