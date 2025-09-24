Paikallisuutiset
Herkullinen Poirot Kokkolan kaupunginteatterissa – Mika Nuojuan tunteikas belgialaisetsivä
Kaupunginteatterin Christie-tulkinta on iskevästi ylöspantu ja tarkasti näytelty syksyyn sopiva viihdepaketti.
★★★★
Idän pikajunan arvoitus. Ohjaus Kimmo Virtanen. Näyttämösovitus Ken Ludwig. Suomennos Laura Raatikainen. Rooleissa Mika Nuojua, Tuomo Kemppainen, Alexandra Oupornikova, Niko Karjalainen, Jose Viitala, Irina Parviainen, Outi Kärpänen, Kirsi Ylijoki, Maiju-Riina Huttunen, Akseli Kouki. Lavastussuu