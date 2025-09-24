Paikallisuutiset

Herkullinen Poirot Kokkolan kaupunginteatterissa – Mika Nuojuan tunteikas belgialaisetsivä

Maiju-Riina Huttunen, Tuomo Kemppainen, Mika Nuojua, Outi Kärpänen, Akseli Kouki ja Niko Karjalainen löytävät ruumiin Idän pikajunasta. Kuva: HELI ANTTIROIKO/KOKKOLAN KAUPUNGINTEATTERI

Kaupunginteatterin Christie-tulkinta on iskevästi ylöspantu ja tarkasti näytelty syksyyn sopiva viihdepaketti.

★★★★

Idän pikajunan arvoitus. Ohjaus Kimmo Virtanen. Näyttämösovitus Ken Ludwig. Suomennos Laura Raatikainen. Rooleissa Mika Nuojua, Tuomo Kemppainen, Alexandra Oupornikova, Niko Karjalainen, Jose Viitala, Irina Parviainen, Outi Kärpänen, Kirsi Ylijoki, Maiju-Riina Huttunen, Akseli Kouki. Lavastussuu

