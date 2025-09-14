Kokkola-lehti
Hermeksen nuoret pelaajat toivat virtaa ja valoa Kuusikummun asukkaiden iltaan – Ainutlaatuinen tapaaminen herätti tunteita ja ajatuksia
Syksyisen lämpöisenä arki-iltana keskellä viikkoa Palvelutalo Kuusikummussa on iloisen mutkaton meno, kun kokkolalaisen jääkiekkojoukkue Hermeksen U20-nuorukaiset saapuivat vierailulle.
Joukkueenjohtaja Toni Anttila kertoo spontaanilla hyväntekeväisyystempauksella olevan takana myös pedagogisia ajatuksia. Vaikkakin ykkösenä on ikäihmisten ilahduttaminen, ajatuksena on myös nuorten oppiminen.
– Tämä aika, mitä elämme, on mitä on. Me Hermeksessä haluamme, että pelaajamme osaavat katso