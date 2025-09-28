Kokkola-lehti

Hiekkahiihdon joukkuekisan maailmanmestaruus sivakoitiin Kokkolaan – Voiton salaisuutena hurtti huumori ja järjetön itseluottamus

Elokuun loppupuoliskolla kisattiin hassun hauskat, joskin voimille käyneet, Hiekkahiihdon maailmanmestaruuskisat Kalajoella. Kokkolalaisjoukkue kruunattiin maailmanmestaruudella.

Kokkolalainen Miika Ojala taisteli Kalajoella hiekkahiihdon herruudesta, hyvällä menestyksellä ja komealla tyylillä. Kuva: Kaija Partanen
Viime vuonna kisat järjestettiin ensimmäistä kertaa, tänä vuonna hommaan tartuttiin toista kertaa.

– Tänä vuonna tavoitteemme oli jatkaa hyvää menoa ja entistä vahvemmin nostaa esiin tapahtuman kolme keskeistä sanomaa: Hiihdon riemua, ilmaston suojelemista ja välineiden kierrätystä, kertoi aiheesta k

