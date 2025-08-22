Paikallisuutiset
Hiekkasärkkien tsasounalle uudet omistajat – Toiveissa myös katolisia messuja
Katolisuuteen kääntyvä kalajokinen pariskunta osti pitkään hiljaiseloa eläneen ortodoksisen rukoushuoneen.
Vuonna 2014 Hiekkasärkille valmistunut ortodoksinen rukoushuone on ollut viime vuodet hyvin vähäisellä käytöllä. Rukoushuoneen omistaneet Pirjo ja Ari Keronen muuttivat vuosia sitten pois Kalajoelta, ja viime vuonna Ari Keronen kuoli.
Sen kummemmin ortodoksinen kuin evankelis-luterilainenkaan seuraku