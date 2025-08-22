Paikallisuutiset

Hiekkasärkkien tsasounalle uudet omistajat – Toiveissa myös katolisia messuja

Katolisuuteen kääntyvä kalajokinen pariskunta osti pitkään hiljaiseloa eläneen ortodoksisen rukoushuoneen.

Rukoushuoneen edustalla olevat matkamiehen ristit on pyhitetty meren uhreille sekä lapsettomille ja lapsensa menettäneille. Sabina Sipilä sytytti niille kynttilät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna, kun kolme nuorta hukkui Hiekkasärkillä. Kuva: Pia Räihälä

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vuonna 2014 Hiekkasärkille valmistunut ortodoksinen rukoushuone on ollut viime vuodet hyvin vähäisellä käytöllä. Rukoushuoneen omistaneet Pirjo ja Ari Keronen muuttivat vuosia sitten pois Kalajoelta, ja viime vuonna Ari Keronen kuoli.

Sen kummemmin ortodoksinen kuin evankelis-luterilainenkaan seuraku