Hiippari-ilmiö jatkunut myös tammikuussa – Ihmisten koteihin menty maaseudulla

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Poliisi neuvoo ihmisiä yleiseen varovaisuuteen, koska taloihin on tultu sisään omin luvin. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Pohjavirta

Pohjanmaan poliisi vahvisti viime viikolla Keskipohjanmaalle, että syksyn ja loppuvuoden aikana alueella on sattunut useita niin sanottuja hiipparitapauksia, joissa ihmisten koteihin on luvattomasti menty sisään. Nyt poliisista kerrotaan, että ilmiötä on esiintynyt myös aivan viime viikkoina.

– Emme