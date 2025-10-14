Paikallisuutiset
Himangalla alkoi villasikojen kasvatus – Laatulihasta tunnettu mangalitza on harvinainen tuotantoeläin
”Ajattelen, että voisi olla tilausta toisenlaiselle sianlihalle”, sanoo Katja Rahkola.
– Röh, röh, röh, röh!
Punertavakarvainen villasika Jyri alkaa innokkaasti röhkiä ja touhottaa, kun se näkee ihmisten lähestyvän aitaustaan vanhan navetan uumenissa.
Arviolta satakiloinen Jyri on vasta yhdeksän kuukauden ikäinen karju, eli villasian mittapuulla vielä porsas.
– Mutta haiset kyllä niin ku