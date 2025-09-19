Paikallisuutiset
Hirvi tuhosi vain pari viikkoa käytössä olleen uima-altaan: ”Ei kotivakuutus tämmöistä kata”
Armi Juntunen sai kesken työpäivän puhelun, että uima-altaassa seisoo hirvi. Sisuspussi aikoo ensi kesänä pulahtaa korjattuun altaaseen.
Siinä se sitten meni. Hartaasti odotettu ja itse rakennettu, ikioma uima-allas.
Ja siitä se sitten meni, nimittäin hirvi. Nuori uros juoksi pellolta altaaseen ja särki yhden unelman.
Kajaanin laidalla Vuolijoen Pentinpurolla asuu Armi Juntunen. Hänellä on paljon itse tehtyjä rakennuksia pihalla, muun