Hirvi oli juossut pellolta aidan läpi altaaseen. Se teki useita reikiä altaan pohjaan, jolloin vesi alkoi vajota. Mustat pisteet altaan pohjassa ovat reikien paikkauksia. Tikkaat lähtivät pois paikoiltaan. Kuva: Tanja Nuotio

Hirvi tuhosi vain pari viikkoa käytössä olleen uima-altaan: ”Ei kotivakuutus tämmöistä kata”

Armi Juntunen sai kesken työpäivän puhelun, että uima-altaassa seisoo hirvi. Sisuspussi aikoo ensi kesänä pulahtaa korjattuun altaaseen.

Siinä se sitten meni. Hartaasti odotettu ja itse rakennettu, ikioma uima-allas.

Ja siitä se sitten meni, nimittäin hirvi. Nuori uros juoksi pellolta altaaseen ja särki yhden unelman.

Kajaanin laidalla Vuolijoen Pentinpurolla asuu Armi Juntunen. Hänellä on paljon itse tehtyjä rakennuksia pihalla, muun

