Urheilu

Hirvonen kiri hurjasti ladulla – pronssi palautti Suomen yhdistetyn olympialaisten mitalikantaan 20 vuoden tauon jälkeen

STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eero Hirvonen on palauttanut suomalaiset yhdistetyn mitalikantaan olympialaisissa 20 vuoden tauon jälkeen. Hirvonen kiri Italian Val di Fiemmessä pronssille miesten normaalimäen kilpailussa.

Eero Hirvonen nosti suomalaisen yhdistetyn olympiamitalikantaan 20 vuoden tauon jälkeen. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Hirvosen mitali on Suomen ensimmäinen Milanon ja Cortinan olympialaisissa. Mitali on 30-vuotiaalle Hirvoselle ensimmäinen aikuisten arvokisoissa.

– Aika pöljä olo on. Huh huh! Kiitos kaikille, että ovat luottaneet. Olen tiennyt, että minulla on mahdollisuus ja välillä sitä vilauttanutkin, mutta tiedän, että kaikki eivät ole tähän luottaneet, Hirvonen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hirvonen lähti mäkiosuuden jälkeen 10 kilometrin hiihtoon 10. sijalta, mutta kiri raskaalla ladulla vahvasti. Mitali ratkesi vasta viimeisellä kilometrillä, kun Hirvonen rynni muilta pronssitaistelun miehiltä karkuun.

– Olen aina vihannut näitä mössökelejä, mutta ehkä viime vuonna Trondheimissa opin hiihtämään näissä, Hirvonen viittasi viime talven MM-kisoihin.

Yhdeksäntenä ladulle lähtenyt Ilkka Herola oli kisan viides. Hän pääsi ladulle neljä sekuntia ennen Hirvosta.

– Eero on tehnyt töitä varmasti yhtä paljon kuin minä. Tähän asti hänen uransa kirkkain kruunu puuttui, mutta nyt se tuli. Oli hieno fiilis, Herola kommentoi Ylen tv-haastattelussa joukkuekaverin onnistumista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Herola kuvasi hiihto-osuutta raskaaksi pehmeällä latu-uralla.

– Eerolla kesti loikka yhden mäen pidempään kuin minulla, Herola sanoi ja paljasti Ylelle, että Hirvonen hiihti hänen suksillaan.

Kultamitalin voitti Norjan Jens Lurås Oftebro, hopeaa Itävallan Johannes Lamparter. Mäkiosuuden jälkeen johtanut Viron Kristjan Ilves taipui kuudenneksi. Wille Karhumaa oli kisan 21:s, joten hän piti hiihdossa saman sijan kuin mäkiosuudella.

Suomen edellinen yhdistetyn olympiamitali oli joukkuepronssi Torinon olympialaisista vuodelta 2006. Mitalin saavuttivat silloin Anssi Koivuranta, Antti Kuisma, Hannu Manninen ja Jaakko Tallus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Edelliset henkilökohtaiset olympiamitalit suomalaiset voittivat yhdistetyssä vuonna 2002 Salt Lake Cityn olympialaisissa. Samppa Lajunen voitti silloin molemmat henkilökohtaiset kilpailut ja Tallus oli normaalimäen kisassa toinen. Suomi voitti silloin myös joukkuekultaa.

/// klo 15.42 juttua muokattu///