Hope Kokkolan toiminta vaakalaudalla: ”Tarvitaan ihmisiä, jotka eivät pelkää byrokraattista puolta”

Toivepuita oli viime vuonna Kokkolassa kolmessa eri paikassa. Arkistokuva. Kuva: Sini Sulkakoski

Vapaaehtoisten tekijöiden sekä lahjoitettavan tavaran puute on ajanut Hope Kokkolan toiminnan tilanteeseen, että esimerkiksi perinteistä Toivepuukeräystä ei pystytä tänä vuonna järjestämään. Viime vuonna Kokkolassa olevien Toivepuiden myötä yli 700 lasta sai itselleen joululahjan.

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

– Kulunut vuosi on ollut todella haasteellinen. Toiminnassamme on vapaaehtoistoimijoita vähän ja oman haasteensa on tuonut se, että muuttuneen elämäntilanteeni vuoksi olen yrittänyt jättäytyä toiminnasta pois. Eli, että joku muu ottaisi toiminnan tiiminvetämisen ohjat. Tällaista henkilöä ei ole löyt