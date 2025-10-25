Paikallisuutiset

HPV-rokotuskattavuus kaukana tavoitteista: ”Jos rokote koetaan seksirokotteena, se karsitaan ensimmäisenä pois” – Katso kuntakohtaiset luvut

EU:n tavoitteena on saavuttaa 90 prosentin kattavuus tytöillä vuoteen 2030 mennessä. Se saavutetaan jo lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.

HPV-rokotuskattavuus on Suomessa yläkoulun aloittaneilla tytöillä 80 prosenttia ja pojilla 74 prosenttia, kun EU:n asettama tavoite on 90 prosenttia. Luodossa kattavuus on Suomen toiseksi alhaisinta. Kuva: Hanna Laasanen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on huolissaan HPV-rokotuskattavuudesta, sillä Suomi on vielä kaukana 90 prosentin tavoitteesta.

Yläkoulun aloittaneista eli vuonna 2012 syntyneistä tytöistä 80 prosenttia ja pojista 74 prosenttia on saanut HPV-rokotteen, joka ehkäisee useita papilloomaviruksen a