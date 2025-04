Paikallisuutiset

Huonoja uutisia kokkoja kasanneille: pääsiäisen avotulille kielto?

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

Maastopalovaroitukset saattavat olla voimassa läpi pääsiäisen ainakin Keski-Pohjanmaalla, osin myös Pohjanmaalla.

Ilmatieteen laitos on julkaissut ennusteet, joiden mukaan maasto on pääsiäisenä niin kuivaa, että maastopalovaroitus on voimassa Keski-Pohjanmaalla kiirastorstaista pääsiäissunnuntaihin s