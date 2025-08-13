Paikallisuutiset
Ihmisiä risteyksissä – Levan Akinin lumoava uutuus Crossing
Georgiassa ja Turkissa kuvattu elokuvakerhofilmi Crossing hurmaa yleisön yhtä varmasti kuin ruotsalaisohjaajan aiempi And Then We Danced.
★★★★
Crossing (2024). Ohjaus ja käsikirjoitus Levan Akin. Kuvaus Lisabi Fridell. Pääosissa Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanli. 106 min. K7. Kokkolan elokuvakerho Cinema. Bio Rex to 14.8.
Ruotsalaisen, mutta georgialaissukuisen Levan Akinin edellinen filmi And Then We Danced hurmasi elokuvakerh