Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä

Lumi- tai räntäsade haittaa liikennettä. Arkistokuva. Kuva: Timo Varila

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä lauantai-iltana muun muassa Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Ajokeli on huono lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Sen ennakoidaan jatkuvan huonona myös sunnuntaina.

Myös Tieliikennekeskus varoittaa ajokelin olevan huono tai muuttuvan huonoksi maan länsiosassa vesi- tai räntäsateen ja sohjoisten teiden vuoksi.

Ilmatieteen laitos varoittaa myös huonosta jalankulkusäästä Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla lauantai-iltana. Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.