Paikallisuutiset

Inkoon kunnanjohtaja vieraili Pietarsaaressa – harkitsee kaupunginjohtajan tehtävää

Robert Nyman tapasi valtuustoryhmien edustajia oma-aloitteisesti – viesti ei mennyt kaikille perille.

Pietarsaareen haetaan uutta kaupunginjohtajaa. Haku päättyy kuluvan viikon perjantaina. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaaressa on käynnissä haku kaupunginjohtajan tehtävään. Yksi mahdollisista hakijoista, Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman, kävi viime viikolla tapaamassa kaupungin päättäjiä oma-aloitteisesti.

– Tulin haastattelemaan päättäjiä ja perehtymään tehtävään, jota mahdollisesti haen, sekä selvittämään,

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä