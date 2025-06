Paikallisuutiset

Iranilaisen Arezou Babamin arki jatkuu huolesta huolimatta – ”Hymyilen, koska on pakko. Valehtelen lasten takia”

Iranin kurdilainen Arezou Babam ja tytär Arisa kotonaan Kuva: Kasper Säkkinen

Kasper Säkkinen Keskipohjanmaa

Iranilainen Arezou Babam on kotoisin vuorien ympäröimästä kaupungista, jossa on Suomen tavoin neljä vuodenaikaa ja jonka läpi virtaa joki. Kaupungissa on kaikkea, mitä hän toivoo itselleen ja lapsilleen yhtä asiaa lukuun ottamatta; rauhaa.

Babam on asunut Suomessa tänä kesänä kymmenen vuotta. Hän muu