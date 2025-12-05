Paikallisuutiset
Kaksi kiertotietä samoille pyydyksille – veri veti Petteri Kiiskilän insinöörin hommista isän rinnalle kalastajaksi
Aulis ja Petteri Kiiskilä ovat Lestijärven ainoat ammattikalastajat. Isä ja poika tekevät samaa työtä itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä yhdessä että erikseen.
Lestijärven ranta näkyy Petteri Kiiskilän keittiön ikkunaan. Hän osti lapsuudenkotinsa vanhemmiltaan muutama vuosi sitten.
Pihapiirissä on kalahalli, jossa ei tällä hetkellä, talvinuottauskauden alla, ole kalaa käsittelyssä. Sen sijaan siellä on ompelukone, jolla Petteri Kiiskilän isä Aulis Kiiskilä