Kaksi kiertotietä samoille pyydyksille – veri veti Petteri Kiiskilän insinöörin hommista isän rinnalle kalastajaksi

Kalastajat. Aulis Kiiskilä ja Petteri Kiiskilä ovat isä ja poika, ja tällä hetkellä ainoat Lestijärven ammattikalastajat. Kuva: Kaisa Suomala

Aulis ja Petteri Kiiskilä ovat Lestijärven ainoat ammattikalastajat. Isä ja poika tekevät samaa työtä itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä yhdessä että erikseen.

Kaisa Suomala Keskipohjanmaa

Lestijärven ranta näkyy Petteri Kiiskilän keittiön ikkunaan. Hän osti lapsuudenkotinsa vanhemmiltaan muutama vuosi sitten.

Pihapiirissä on kalahalli, jossa ei tällä hetkellä, talvinuottauskauden alla, ole kalaa käsittelyssä. Sen sijaan siellä on ompelukone, jolla Petteri Kiiskilän isä Aulis Kiiskilä