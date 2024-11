Kotimaa

Ivalossa kaatuneen telakuorma-auton kyydissä oli liikaa varusmiehiä, epäilee poliisi

23 varusmiestä loukkaantui, kun kuljetusauto suistui tieltä. Neljä loukkaantui vakavammin.

Saara-Miira Kokkonen, Pertti Mattila, Heli Laakkonen Keskipohjanmaa

Lapin rajavartioston rajajääkärikomppanian telakuorma-auto suistui tieltä ja kaatui harjoituksessa keskiviikkoaamuna. Tietojen mukaan telakuorma-auto oli ruotsalaisvalmisteinen Bandvagn 206. Kuva: Puolustusvoimat

Poliisin alustavien tietojen mukaan Ivalossa kaatuneessa telakuorma-autossa oli liikaa varusmiehiä varusteineen.

23 varusmiestä sai vammoja, kun Lapin rajavartioston rajajääkärikomppanian varusmiehiä kuljettanut ajoneuvo suistui tieltä ja kaatui harjoituksessa tänään aamulla. Neljä varusmiehistä on loukkaantunut vakavammin, ja heidät on kuljetettu hoitoon Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle, kertoo STT:lle Lapin rajavartioston yleisjohtaja, everstiluutnantti Mikko Kauppila.

Loput varusmiehistä kuljetettiin Ivalon terveyskeskukseen.

Kauppilan mukaan yksi varusmiehistä toimi ajoneuvon kuljettajana.

Poliisin saamien tietojen mukaan telakuorma-auton takavaunu oli lähtenyt luisuun ja suistunut ojaan katolleen. Samalla kuorma-auton etuvaunu oli kaatunut ojaan kyljelleen.

Onnettomuus tapahtui hiekkatiellä, jollaa keliolosuhteet olivat poliisin mukaan normaalit. Onnettomuuspaikan tieosuudella ei ole ollut lunta tai jäätä.

Poliisi tutkii auton kuormaamista. Onnettomuutta tutkitaan tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja palvelusrikoksena.

Ivalosta on noin 300 kilometriä Rovaniemelle. Rajavartioston Kauppilan tiedon mukaan vakavammin loukkaantuneet varusmiehet kuljetettiin Rovaniemelle ambulanssilla.

– Minun tietojeni mukaan loukkaantuneiden tilanne on vakaa. Välitöntä ja vakavaa hengenvaaraa ei onneksi kellään ollut, Kauppila sanoo

Aiemmin päivällä kerrottiin kahden varusmiehen loukkaantuneen vakavasti. Kauppila kertoi uusista tiedoista kahden jälkeen iltapäivällä.

Varusmiehet ovat iältään noin 18–20-vuotiaita.

Kauppilan mukaan onnettomuus tapahtui rajajääkärikomppanian ampumaharjoituksessa, kun varusmiesosasto oli siirtymässä harjoitukseen Ivalon kasarmialueelta.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman ennen aamuyhdeksää.

– Onnettomuudessa osallisena olleet soittivat hätäkeskukseen, Kauppila sanoo.

Paikalla oli pelastustoimen ja ensihoidon yksiköitä sekä rajajääkärikomppanian henkilökuntaa ja kalustoa. Pelastuslaitos avusti paikalla ensihoitoa potilaiden hoidossa ja tukki polttoainevuodon ajoneuvosta.

Ivalon terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Outi Liisanantti kertoi ennen yhtä iltapäivällä, että onnettomuuteen joutuneiden varusmiesten hoidon tilanne on hallinnassa.

– Suurin osa turmaan joutuneista on lievästi loukkaantuneita. Täällä Ivalossa keskitymme nyt varusmiesten hoitoon. Voi sanoa, että hoito on menossa hyvässä vauhdissa Ivalon terveyskeskuksessa sekä varuskuntasairaalassa. Tilanne on täysin hallinnassa, ylilääkäri sanoi.

Liisanantin mukaan myös muiden potilaiden vastaanotto on saatu pyörimään normaalisti varusmiesten onnettomuudesta huolimatta. MTV:n uutisten mukaan terveyskeskuksesta olisi aiemmin käännytetty asiakkaita, koska henkilökunta oli kiireinen onnettomuuden vuoksi.

Lapin rajavartiosto on ollut yhteydessä loukkaantuneiden varusmiesten omaisiin ja jatkaa omaisten tavoittamista. Valtaosa omaisista oli tavoitettu puolenpäivän aikaan, Kauppila kertoo.

Kauppilan mukaan käynnissä ollut ampumaharjoitus on nyt keskeytetty Ivalossa ja iltapäivällä koko varusmiesyksikölle järjestetään kriisiapua onnettomuuden takia. Illalla päätetään, jatketaanko palvelustoimintaa taas normaalisti huomenna.

Varusmiesliiton mukaan onnettomuuden yhteydessä on selvitettävä, onko palvelusturvallisuudesta pidetty huolta.

– Jos tapahtuman taustalta paljastuu puutteita koulutuksesta tai palvelusolosuhteista, niitä tulee tietenkin korjata ennaltaehkäisemään vastaavia tilanteita. Palvelusturvallisuus on tärkein osa varusmiespalvelusta, ja nyt on oleellista selvittää, onko palvelusturvallisuudesta pidetty riittävästi huolta, sanoo Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta tiedotteessa.

Keskiviikkona tapahtunut onnettomuus ei ole Puolustusvoimissa ainoa laatuaan viime vuosina.

Viime vuoden lokakuussa Uudenmaan prikaatin Dragsvikin varuskunnassa Raaseporissa yhdeksän varusmiestä joutui veden varaan, kun heidät käskettiin poistumaan veneestä. Heistä yksi, tuolloin 19-vuotias varusnainen, oli veden alla noin kymmenen minuuttia, hänen sydämensä pysähtyi ja häntä jouduttiin elvyttämään ennen kuljettamista sairaalaan.

Vuosi sitten lokakuussa Porin prikaatin varusmies kuoli Luumäellä Etelä-Karjalassa liikenneonnettomuudessa. Onnettomuudessa varusmiehen kuljettama maastoauto suistui ojaan ja kääntyi ympäri. Varusmies oli osallistumassa Satakunnan tykistörykmentin harjoitukseen.

Toissa vuonna varusmies kuoli Kainuun prikaatissa saatuaan vakavat päävammat, kun varusmiehen rynnäkkökivääri laukesi ja luoti osui hänen päähänsä.

Raaseporissa kuoli vuonna 2017 neljä ihmistä, joista kolme oli varusmiehiä, kun Puolustusvoimien ajoneuvo ja juna törmäsivät vartioimattomassa tasoristeyksessä. Paikalla oli onnettomuushetkellä sankka lumisade.

Yksi rauhanajan pahimmista onnettomuuksista Puolustusvoimissa tapahtui vuonna 1991, jolloin seitsemän Karjalan prikaatin varusmiestä kuoli Etelä-Karjalassa Taipalsaarella. Varusmiehet hukkuivat, kun miehistönkuljetusvaunu upposi Saimaaseen.