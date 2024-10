Mielipiteet

Jani Kautan kolumni: Maksaisitko 738 euroa pienestä etumatkasta videopelissä? Peliyhtiöt kuppaavat rahaa kaikin keinoin

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kuva: Jukka Lehojärvi

Ylen kulttuuritoimittaja Iida Littow Putkonen kirjoitti tovi sitten uutisanalyysin, josta on pelialaa seuranneen helppo olla samaa mieltä. Peleille on käynyt tai on käymässä kuten suoratoistopalveluille: kuukausimaksuja on sen seitsemää sorttia, ja jos et jatkuvasti kaiva kuvetta, et myöskään pelaa.