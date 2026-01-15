Kotimaa
Jere Karalahti sai syytteet törkeistä huumerikoksista
Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.
Syyttäjä on nostanut entistä ammattijääkiekkoilijaa Jere Karalahtea vastaan syytteet huumausainerikoksista.
Viisikymppistä Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Syytteiden mukaan epäillyt rikokset tapahtuivat heinäkuun ja syyskuun 2025 välillä Helsingissä.
Yle kertoi lokakuussa Karalahden kiistävän rikosepäilyt.
Ilta-Sanomien mukaan kyse on vyyhdistä, josta Helsingin poliisi tiedotti joulukuun puolivälissä. Karalahti on ollut lokakuusta lähtien vangittuna.
Helsingin poliisi tutki loppukesän ja syksyn aikana ryhmää, jonka jäsenien epäiltiin vastaanottavan, säilyttävän ja levittävän huumausaineita. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä 14:ää ihmistä törkeistä huumausainerikoksista.
Poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana yhteensä noin 15 kiloa amfetamiinia.
Karalahti on aiemmin tuomittu huumeisiin liittyvistä rikoksista. Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet vuonna 2009 ehdolliseen vankeuteen huumekaupan rahoittamisesta.
Oikeuden mukaan Karalahti rahoitti vuonna 2007 amfetamiinin hankintaa Virosta 10 000 eurolla ja syyllistyi avunantoon törkeään huumausainerikokseen. Laajassa amfetamiinijutussa tuomittiin Karalahden lisäksi lukuisia muitakin ihmisiä.
Karalahti kiisti sekä käräjillä että hovioikeudessa syyllisyytensä. Hän sanoi kuitanneensa vain juhlimisesta syntyneitä velkoja ystävälleen.
Vuonna 2008 Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi Karalahden sakkorangaistukseen huumausaineen käyttörikoksesta. Jutussa oli kyse valokuvasta, jossa hänellä oli vaalea nokare sieraimessa. Käräjäoikeus katsoi, että aine oli kokaiinia.
Karalahti kiisti käyttäneensä huumeita.
Syyttäjä vaati Karalahdelle vähintään vuoden ehdollista vankeutta törkeästä huumausainerikoksesta, koska kuvassa näkyi pussi, jossa syyttäjän mielestä oli vähintään 30 grammaa kokaiinia. Oikeus katsoi, että pussissa oli todennäköisesti kokaiinia mainittu määrä, mutta näyttöä ei sen mukaan kuitenkaan ollut siitä, että pussi olisi ollut edes osittain Karalahden.
Karalahti jätti jääkiekkoilijan uransa vuonna 2016.