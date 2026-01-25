Urheilu
Johanna Matintalo kiri Gomsissa uransa ensimmäisen voiton maailmancupissa
Yhdysvaltain Jessie Diggins, Norjan Astrid Öyre Slind ja Kerttu Niskanen taipuivat 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähdön loppuratkaisussa.
Johanna Matintalo ratkaisi viimeisen kilometrin pitkällä kirillään Gomsin maailmancupin voiton. Matintalo kukisti 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähdössä Yhdysvaltain Jessie Digginsin 0,9:llä ja Norjan Astrid Öyre Slindin 1,7 sekunnilla. Kerttu Niskanen hiihti neljänneksi.
Matintalo rynn