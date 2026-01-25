Urheilu

Johanna Matintalo kiri Gomsissa uransa ensimmäisen voiton maailmancupissa

Yhdysvaltain Jessie Diggins, Norjan Astrid Öyre Slind ja Kerttu Niskanen taipuivat 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähdön loppuratkaisussa.

Johanna Matintalo saavutti uransa ensimmäisen voiton maastoiihdon maailmancupissa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva
Pasi Rein, STT
Keskipohjanmaa

Johanna Matintalo ratkaisi viimeisen kilometrin pitkällä kirillään Gomsin maailmancupin voiton. Matintalo kukisti 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähdössä Yhdysvaltain Jessie Digginsin 0,9:llä ja Norjan Astrid Öyre Slindin 1,7 sekunnilla. Kerttu Niskanen hiihti neljänneksi.

Matintalo rynn

