Urheilu

Johannes Hösflot Kläbolle jo kolmas kulta – Arsi Ruuskanen paras vaisusta suomalaisryhmästä

STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Norjan Johannes Hösflot Kläbo voitti 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisan Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Hän on voittanut kisoissa kaikki kolme kisattua matkaa ja on urallaan nyt voittanut kahdeksan olympiakultaa.

Arsi Ruuskanen oli vaisun suomalaisryhmän paras, mutta kärki meni paljon lujempaa. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Hopealle hiihti Ranskan Mathis Desloges, joka jäi Kläbosta 4,9 sekuntia. Norjan Einar Hedegart voitti pronssin.

Kläbo nousi kolmen norjalaislegendan rinnalle eniten kultamitaleita talviolympialaisissa voittaneena. Muut kahdeksan kullan urheilijat ovat hiihtäjät Marit Björgen ja Björn Dählie sekä ampumahiihtäjä Ole Einar Björndalen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Upeaa tehdä tämä näin. Tämä on erityistä. Tätä matkaa olen ajatellut eniten ja tällä olen halunnut pärjätä. Ihmiset ovat olleet epävarmoja siitä, pitäisikö minun hiihtää tämä matka, ja ehkä muiden olisi kilpailtava tällä matkalla, Kläbo sanoi uutistoimisto NTB:n mukaan.

Milano-Cortinan talviolympialaiset jatkuivat perjantaina Teseron hiihtostadionilla yhtä apeissa suomalaistunnelmissa kuin edellispäivänä. Miesten vapaan hiihtotavan kympistä tuli kuin kopio naisten kilpailusta, kun Arsi Ruuskanen ponnisteli väliaikalähdössä parhaana suomalaisena sijalle 18.

Niko Anttola oli 25:s, Emil Liekari 47:s ja viestinäyttöön tähdännyt Joni Mäki 48:s.

Tilanteen synkkyyttä korosti se, että Ruuskanen pettyi hiihtoonsa nelikosta pahimmin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Surkeata. Ei kulkenut mihinkään. En ymmärrä, miten noin penkin alle voi vetää. En päässyt vauhtiin, vaikka kuinka yritin lyödä, Ruuskanen tuskaili.

Ruuskanen kärsi kilpailussa lähtöpaikastaan 68, kun keli hidastui kilpailun aikana. Siihen hän ei vedonnut.

– Olisin tuskin ollut kärkikuusikossa, vaikka olisin lähtenyt kilpailuun ensimmäisenä, Ruuskanen sanoi lähtönumerostaan.

Ruuskanen aloitti kisat yhdistelmäkilpailun 11:nnellä sijalla. Sen jäljiltä hän laittoi kympin tavoitteekseen sijoittua juuri kuuden parhaan joukkoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hän jäi kilpailun voittaneesta Norjan Johannes Hösflot Kläbosta minuutti 14 sekuntia ja kuudennesta sijasta 45 sekuntia.

– En ymmärrä, miten vire voi huonontua noin paljon, Ruuskanen viittasi yhdistelmäkilpailuun, jossa hän oli luisteluosuuden viidenneksi nopein.

Niko Anttolan sijoitus heikkeni seitsemän sijaa yhdistelmäkilpailusta. Tunnelmat olivat sen mukaiset.

– Tosi kaukana oltiin, enkä osaa sanoa miksi, Anttola kommentoi lähes puolentoista minuutin tappiota voittajalle.

Anttola kaatui matkalla, mutta arveli hukanneensa siinä alle kymmenen sekuntia.

– Suksi haukkasi sohjossa. Ei siihen kauaa mennyt, Anttola vahvisti.

Emil Liekari ja Joni Mäki jäivät yli kaksi minuuttia voittajasta.

– Oli rankka kisa, eikä lajina minun bravuuri, mutta hiihdän, kun käsketään, Liekari sanoi hiihdostaan.

– Yritin lähteä fiksusti, mutta hyydyin.

Viestipaikkaa tavoitellut Mäki pettyi vauhtiinsa. Sijoitus heikkeni sitä mukaa, kun kisa eteni. Samalla unelma viestipaikasta alkoi tuntua yhä etäisemmältä.

– Harmittaa, kun tulee kauden heikoin veto tällaisessa paikassa. Olo on tyhjä, kun hiihto oli noin huono, Mäki kertoi mietteistään.

– Kone keitti jo ensimmäisen kierroksen jälkeen. Hiihto ei tuntunut helpolta missään vaiheessa.

Yhdistelmäkilpailun ja vapaan kympin jäljiltä viestijoukkueen kokoonpano voisi olla Lauri Vuorinen, Iivo Niskanen, Ruuskanen ja ankkurina Anttola.

Keskimmäiset osuudet lienevät varmoja, mutta valmennusjohto miettii varmasti myös vaihtoehtoa, jossa Vuorinen ja Anttola vaihtaisivat paikkaa. Myös Ristomatti Hakola on edelleen vaihtoehto avausosuudelle.

– Valintoja pitää aina miettiä monelta kannalta, Pasanen hymähti median viekkaille tunnusteluille joukkueen kokoonpanosta.

– Yritämme tietenkin löytää parhaan mahdollisen kokoonpanon kilpailuun.

Miesten 4x7,5 kilometrin viesti hiihdetään sunnuntaina.

///klo 14.52 juttua täydennetty Kläbon kommenteilla///

///klo 15.22 juttua täydennetty suomalaishiihtäjien kommenteilla///