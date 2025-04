Mielipiteet

Johtaako purutäytteisen talon seinäremontti ikävyyksiin? Talotohtori vastaa

Panu Kaila Keskipohjanmaa

Vuoden 1935 puutalossamme on kaksi täyskorkeaa asuinkerrosta, ullakko ja kellari. Ulkolaudoitus on paikoitellen tiensä päässä ja maali irtoaa liuskeina. Julkisivun rakenne on sisältä ulospäin: pinkopahvi, lauta, tervapaperi, puru, tervapaperi, vinolaudoitus ja siinä suoraan kiinni ulkoverhouslauta.